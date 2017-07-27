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سياسة|سوريا

اتفاق يمدد فترة وجود القوات الروسية في سوريا لنصف قرن

27/7/2017

أظهرت وثائق رسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على قانون للتصديق على اتفاق مع الحكومة السورية يسمح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدتها الجوية في سوريا لنحو نصف قرن.

أظهرت وثائق رسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على قانون للتصديق على اتفاق مع الحكومة السورية يسمح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدتها الجوية في سوريا لنحو نصف قرن.

ويحدد الاتفاق الأصلي الذي وقع في دمشق في يناير كانون الثاني شروط استخدام روسيا لقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية التي استخدمتها في شن ضربات جوية على قوات معارضة للرئيس بشار الأسد.

واعتمد بوتين الاتفاق أمس الأربعاء بعد أن أيده مجلسا البرلمان الروسي في وقت سابق هذا الشهر وفقا لبوابة المعلومات الحكومية الرسمية.

وتفيد الوثيقة أن القوات الروسية ستنشر في قاعدة حميميم لمدة 49 عاما مع خيار مد هذا الترتيب لمدة 25 عاما أخرى.

وكانت القاعدة محور حملة موسكو العسكرية منذ تدخلها في الصراع في سبتمبر أيلول عام 2015 والذي ساعد في ترجيح كفة الأسد أحد أوثق حلفاء روسيا في الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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