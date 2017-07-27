إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بباحات الأقصى

ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن اكثر من مئة فلسطيني أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل غاز مسيلة للدموع ورصاصا مطاطيا باتجاه الفلسطينيين بعد دخولهم المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر لأول مرة بعد انقطاع أسبوعين.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتلت سطح المسجد الأقصى وأنزلت العلم الفلسطيني واعتدت على المصلين داخل المسجد وأطلقت قنابل الغاز لتفريقهم كما تعرض طاقم الجزيرة لاعتداء من جنود الاحتلال في باحات المسجد.

ودخل آلاف المسلمين يتقدمهم مشايخ القدس بعد ظهر الخميس إلى المسجد الاقصى لأداء صلاة العصر لأول مرة بعد انقطاع أسبوعين.

وهلل الداخلون إلى الحرم بتكبيرات العيد "لبيك اللهم لبيك" ثم ركعوا على الأرض.

وبكت بعض النساء تأثرا، وقال أحد حراس الأقصى "هذه ليلة قدر"، مقارنا الأعداد الهائلة بالأعداد الكبيرة للمصلين الذين يشاركون في صلاة "ليلة القدر" في شهر رمضان كل سنة.