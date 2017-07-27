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سياسة

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بباحات الأقصى

محيط المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة
محيط المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة
27/7/2017

ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن اكثر من مئة فلسطيني أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل غاز مسيلة للدموع ورصاصا مطاطيا باتجاه الفلسطينيين بعد دخولهم المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر لأول مرة بعد انقطاع أسبوعين.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتلت سطح المسجد الأقصى وأنزلت العلم الفلسطيني واعتدت على المصلين داخل المسجد وأطلقت قنابل الغاز لتفريقهم كما تعرض طاقم الجزيرة لاعتداء من جنود الاحتلال في باحات المسجد.

ودخل آلاف المسلمين يتقدمهم مشايخ القدس بعد ظهر الخميس إلى المسجد الاقصى لأداء صلاة العصر لأول مرة بعد انقطاع أسبوعين.

وهلل الداخلون إلى الحرم بتكبيرات العيد "لبيك اللهم لبيك" ثم ركعوا على الأرض.

وبكت بعض النساء تأثرا، وقال أحد حراس الأقصى "هذه ليلة قدر"، مقارنا الأعداد الهائلة بالأعداد الكبيرة للمصلين الذين يشاركون في صلاة "ليلة القدر" في شهر رمضان كل سنة.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر + وكالات
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