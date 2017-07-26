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سياسة

110 اعتداءات بحق "الأقصى" منذ مطلع الشهر الجاري

محيط المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة
محيط المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة
26/7/2017

قال يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية، ومستوطنيها، نفذوا "110" اعتداءات بحق المسجد الأقصى منذ بداية يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف "ادعيس" في بيان صحفي اليوم، إن 90 اعتداءً نُفذت منذ إغلاق المسجد الأقصى يوم 14 يوليو/تموز الجاري.

ودعا وزير الاوقاف، المصلين في الضفة الغربية، إلى أداء صلاة يوم الجمعة في الأماكن العامة، وتخصيص الخطبة للحديث عن مدينة القدس والمسجد الأقصى "وما يتعرض له من انتهاكات، واعتداءات إسرائيلية مستمرة".

ومنذ 16 من يوليو/تموز الجاري، تشهد القدس مواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين احتجوا على تركيب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى.

 وأزالت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، البوابات الإلكترونية، على أن تعتمد بدلا منها على كاميرات ذكية.

المصدر : الأناضول
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