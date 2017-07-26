البث الحي
سياسة|السعودية

نجل الملك فهد يشن هجوما على "بن زايد" ويصفه بالشيطان

26/7/2017

أثارت مجموعة من التغريدات المنشورة على حساب الأمير عبد العزيز نجل العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز بموقع تويتر، حالة من الجدل في السعودية والإمارات.

التغريدات عبارة عن حزمة من الشتائم عبر أبيات شعرية موجهة ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وإن لم يذكر اسمه 

وكتب عبد العزيز تغريداته تعليقا على صورة نشرها مغرد إماراتي تجمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن زايد تحت عنوان أسود الجزيرة.

ووصف الأمير عبد العزيز ، محمد بن زايد بالشيطان وطالبه بعدم وضع صورته إلى جوار الملك سلمان واصفاً إياه بالخسيس صاحب الوجه الأسود وناعتاً إياه بالخيانة.

وقال بن فهد في سلسلة تغريدات :"لا تحط صورتك جنب سلمان. سلمان ولد عبد العزيز الفيصلي.. الخسيس مثلك ما يقرب كحيلان. ما تاصل نعلته يا السرسري.. وجهك أسود، وجه شيطان. خاين دين في جهنم ترتمي".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن فهد: "إبليس من فعايلك نشوان.. قال آخذ إجازة دامك خوي لاحشا منت ولي للرحمن.. وليك ترامب ورافضي ومولوي باكر لا جيت للواحد الديان.. إن ما تبت تراك بناره تكتوي".

وفي تغريدة أخرى وصف قال الأمير عبد العزيز بن فهد ولي عهد أبو ظبي: “يا التافه الحاقد يا طقعان…أغويت المسلمين وتراك المنغوي.. زايد لو طلع عاد غضبان… خذها مني وأنا أبو تركي الفيصلي".

وتفاعل مغردون بشكل واسع مع هجوم نجل الملك فهد على ولي عهد أبو ظبي وأطلقوا هاشتاغ #ابن_فهد_يجلد_ابن_زايد، وحذروا من خلاله من خطورة سياسة الإمارات التي تجر المملكة إلى الإفلاس على حد تعبيرهم.

وقال آخرون إن حساب الأمير السعودي ربما يكون مخترقا إلا أنه لم يصدر أي تعليق منه أو من الأسرة الحاكمة بشأن هذا الأمر حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)