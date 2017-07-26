شاهد: محاكمة كاردينال بارز بالفاتيكان بتهم اعتداء جنسي

مثل "جورج بيل" الكاردينال البارز في الفاتيكان والذى يواجه اتهامات بالاعتداءات الجنسية أمام محكمة أسترالية الأربعاء في أول جلسة استجواب له.

وقرر قاض في ملبورن تحديد جلسة قضائية في 6 أكتوبر/ تشرين أول في قضية اتهامات الاعتداء الجنسي المنسوبة لكاردينال الفاتيكان جورج بيل.

ودفع بيل ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه والتي استندت إلى عدة شكاوى.

وقال المحامي روبرت ريتشر، متحدثا بالنيابة عن بيل، أمام المحكمة الأربعاء "دفع الكاردينال بيل ببراءته من جميع الاتهامات وسيظل يحتفظ ببراءته المفترضة".

ووصل "جورج بيل" الكاردينال البارز في الفاتيكان إلى المحكمة الأسترالية لمواجهة الاتهامات ووفرت الشرطة الحماية له لدى دخوله إلى المحكمة مع فريقه القضائي، ورفع نحو 12 متظاهرا لافتات من بينها واحدة كتب عليها "لا مجال للاختباء".

واتهم بيل (76 عاما) بارتكاب عدة جرائم جنسية في الماضي شملت عدة مدعين من شرطة فيكتوريا الشهر الماضي.

وكان الكاردينال الأسترالي أحد كبار مساعدي البابا فرنسيس، وقد منح إجازة من الفاتيكان للدفاع عن نفسه.

ويمكن أن يطلب بيل من محاميه أن يمثلوا بالنيابة عنه في جلسة رفع الدعوى، ولكن وسائل الإعلام المحلية قالت إنه يعتزم حضور إجراءات المحاكمة.

ولم يتم بعد الكشف عن التفاصيل الكاملة للتهم الموجهة ضد بيل، إلا أنه نفى كل التهم الموجهة إليه.