شاهد: سفينة أمريكية كادت تقصف زورقا إيرانيا في الخليج

نشرت البحرية الأمريكية مقطعا مصورا للحظة إطلاق إحدى سفنها طلقات تحذيرية باتجاه زورق إيراني كان قريبا جدا من حاملة طائرات أمريكية خلال تدريبات عسكرية في الخليج أمس الثلاثاء.

وذكر الجيش الأمريكي أن زورقا إيرانيا كان على بعد 137 مترا من سفينة الدورية الأمريكية "يو اس اس ثندربولت" ولم يستجب للتحذيرات اللاسلكية ما دفع الطاقم الأمريكي لإطلاق طلقات مضيئة تحذيرية و صافرة للإشارة على وجود خطر .

وذكرت القوات البحرية الأمريكية في بيان لها أنه عندما لم يستجب الإيرانيون، أطلقت السفينة ثندربولت طلقات تحذيرية باتجاه مقدمة الزورق الإيراني الذي توقف بعد ذلك.

وقالت البحرية "تصرفات الزورق الإيراني لا تتماشى مع "قواعد الطريق" المعترف بها دوليا ولا الأعراف البحرية المعترف بها دوليا ما يسبب خطر حدوث اصطدام".

كان مسؤولان عسكريان أمريكيان قد صرحا في وقت سابق الثلاثاء أن سفينة دورية ساحلية تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية من مدفع رشاش باتجاه زورق دورية إيراني عندما اقترب بسرعة منها وأصبح على بعد 150 ياردة من السفينة في الخليج.

وهذه هي المرة الأولى منذ شهر كانون ثان/يناير التي تقوم فيها سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة إيرانية اقتربت منها.