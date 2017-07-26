شاهد: استقبل بحفاوة.. ماكين يطالب الكونغرس بالوقوف في وجه ترمب

استقبل أعضاء الكونغرس الأمريكي السناتور جون ماكين بحفاوة عند عودته للعمل الثلاثاء، وانتهز ماكين الفرصة لانتقاد الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه والرئيس دونالد ترمب.

وكان ماكين خضع لجراحة بعد إصابته بسرطان في المخ إلا أنه لم يتخل عن روح الفكاهة التي يتحلى بها أثناء حديثه المطول أمام مجلس الشيوخ إذ وبّخ الجمهوريين في الكونغرس والإدارة الأمريكية التي لم تحقق نتائج تذكر خلال الشهور الستة الأولى من حكم ترمب، وقال ماكين البالغ من العمر 80 عاما "لم نحقق شيئا".

ودخل ماكين إلى قاعة مجلس الشيوخ وسط تصفيق الأعضاء الذين وقفوا لتحيته، ويساعد صوته الجمهوريين على فتح باب النقاش مما يمهد الطريق أمام وضع قانون بديل للرعاية الصحية وهو ما يعد من أبرز أولويات ترمب التشريعية.

وقد عاد ماكين إلى مجلس الشيوخ للإدلاء بصوته في اقتراع على تشريع لإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2010.

وبعد أن أدلى بصوته حثّ ماكين الجمهوريين على الوقوف في وجه ترمب الذي كثيرا ما وبخ الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون لعدم تحقيق تقدم فيما يتعلق بجدول أعماله، وقال وسط التصفيق "نحن لسنا مرؤوسين للرئيس ولكننا أنداد".

وكثيرا ما انتقد ماكين إدارة ترمب خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي، وماكين سناتور منذ 30 عاما وخاض الانتخابات الرئاسية عام 2008 أمام أوباما ولم يكتب له النجاح.

ولم يصوت أي من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون الجديد الذي وضعه "ميتش مكونيل" زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، وعارض جمهوريان أيضا مشروع القانون لتصبح النتيجة متساوية مما دفع مايك بنس نائب الرئيس إلى الإدلاء بصوته لكسر التعادل.

وقال ماكين إنه رغم أنه صوت كي يبدأ النقاش إلا أنه يتوقع فشل جهود الجمهوريين لإلغاء وتغيير قانون الرعاية الصحية الذي وضعه أوباما وقوبل بالتصفيق عندما دعا حزبه للعمل مع الديمقراطيين لوضع مشروع قانون جديد.

وتقبل أيضا بعض المسؤولية في الانقسام الحزبي العميق بواشنطن، وقال "أحيانا كنت أسمح لعاطفتي بأن تتغلب على عقلي، أحيانا كنت أجعل من التوصل لأرضية مشتركة أمرا صعبا لأني أقول أشياء قاسية لأحد الزملاء".

ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى العمل معا و"عدم الاستماع إلى الأصوات العالية الطنانة في الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، ليذهبوا إلى الجحيم ،لا يريدون تحقيق أي شيء لصالح المواطنين".

وقال ماكين إنه سيبقى في واشنطن لبضعة أيام قبل العودة إلى أريزونا لمواصلة العلاج.