ثلثا المسلمين الأمريكيين غير راضين عن المسار الحالي للولايات المتحدة

أظهر استطلاع للرأي نشره مركز "بيو " للأبحاث الأربعاء أن نحو ثلثي المسلمين الأمريكيين غير راضين عن المسار الحالي الذي تسلكه الولايات المتحدة.

وقال أكثر من 74% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتقدون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غير ودود تجاه المسلمين.

وتختلف تلك النتائج بشكل صارخ عن نتائج استطلاع يعود لعام 2011 أثناء رئاسة باراك أوباما، عندما قال 56% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم راضون عن مسار البلاد وأعرب 64% عن اعتقادهم أن أوباما ودود تجاه المسلمين.

وقال 78% إنهم صوتوا للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، بينما قال 8% إنهم صوتوا لدونالد ترمب.

وقال نصف من شملهم الاستطلاع إن الوضع بات أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة بالنسبة للمسلمين في الولايات المتحدة، وقال نحو النصف إنهم تعرضوا لنوع من التمييز خلال العام الماضي.

وقال أكثر من نصف المسلمين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إن وسائل الإعلام الأمريكية تقوم بإعداد تقارير غير عادلة عن الإسلام.

ومع ذلك، قال 90 % من المسلمين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم فخورون لكونهم أمريكيين. وازداد عدد المسلمين الأمريكيين الذين قالوا إنهم لقوا تعبيرات عن الدعم في الاثني عشر شهرا الماضية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث قال 49% إنهم تلقوا الدعم في عام 2017، مقارنة مع 37% في عام 2011، و32% في عام 2007.

وأشار ستة من كل عشرة مسلمين أمريكيين إلى أن أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة مع معظم الأمريكيين، وفقا لاستطلاع "بيو" .