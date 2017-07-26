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سياسة

تقرير يتهم قوات التحالف العربي بقتل 42 شخصا قبالة اليمن

26/7/2017

قالت وكالة رويترز إن تقريرا سريا للأمم المتحدة اتهم التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية بتنفيذ هجوم دام على قارب مهاجرين صوماليين قبالة اليمن.

وقال المحققون في التقرير، الذي اطلعت عليه الوكالة، إن الهجوم أودى بحياة 42 شخصا وأصاب 34 آخرين كانوا ضمن ما يربو على 140 شخصا على متنه.

ونفى التحالف ضرب القارب قرب ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وكتب المحققون الذين يراقبون العقوبات في اليمن في التقرير المؤلف من 185 صفحة لمجلس الأمن "هذا القارب المدني تعرض بكل تأكيد لهجوم باستخدام سلاح عيار 7.62 ملليمتر من طائرة هليكوبتر مسلحة".

وجاء في التقرير "قوات التحالف بقيادة السعودية هي الطرف الوحيد في الصراع الذي لديه القدرة على تشغيل طائرات هليكوبتر مسلحة في المنطقة".

وأضاف أن الطائرة الهليكوبتر كانت تعمل من سفينة على الأرجح.

المصدر : رويترز
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