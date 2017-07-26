ترمب: حزب الله خطر على المنطقة والأسد ارتكب جرائم فظيعة

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم "فظيعة" ضد الإنسانية وتعهد منع نظامه من شن مزيد من الهجمات الكيميائية.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "لست معجبا بالأسد. أعتقد بالتأكيد أن ما فعله لهذا البلد وللإنسانية فظيع".

وذكّر الرئيس الأميركي بأنه هو من أصدر الأمر بشن ضربة عسكرية ضخمة بصواريخ كروز على قاعدة جوية للنظام السوري عقابا له على استخدامه أسلحة كيميائية، قال "أنا لست شخصا سينظر إلى ذلك ويدعه يفلت مما حاول القيام به وما قام به مرارا".

ولم ينس ترمب في مؤتمره الصحافي تحميل سلفه باراك أوباما جزءا كبيرا من المسؤولية عن الأزمة السورية، مؤكدا أنه لو قام الرئيس السابق بإجراء ضد الأسد لما كان هناك على الأرجح اليوم تدخل إيراني أو روسي في النزاع السوري.

من ناحية أخرى اعتبر ترمب أن تنظيم حزب الله اللبناني يشكل "تهديدا" للشرق الأوسط برمته قائلا: "حزب الله هو تهديد للدولة اللبنانية، للشعب اللبناني وللمنطقة برمتها".

وأضاف أن "التنظيم يواصل تعزيز ترسانته العسكرية ما يهدد باندلاع نزاع جديد مع إسرائيل".

كما دان الرئيس الأمريكي "دعم إيران" لحزب الله وما يقوم به في سوريا من دور عسكري إلى جانب قوات النظام السوري.

وقال إن "التنظيم يقوم بدعم من إيران بتأجيج كارثة إنسانية في سوريا"، مشددا على أن حزب الله "مصالحه الحقيقية هي مصالحه الذاتية ومصالح راعيته إيران".

ومنذ سنوات عديدة تعتبر واشنطن حزب الله "تنظيما إرهابيا".

وردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على حزب الله قال الرئيس الأميركي "سأعلن عن قراري بوضوح خلال الساعات الـ24 المقبلة"، مضيفا "لدي اجتماعات مع بعض من مستشاري العسكريين ذوي الخبرة الواسعة وآخرين لذلك سأتخذ قراري خلال وقت قصير".

وشكلت ملفات مكافحة الإرهاب واللاجئين السوريين في لبنان والمساعدة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني أبرز محاور المباحثات بين ترمب والحريري في المكتب البيضاوي.

وأشاد ترمب أمام الصحافيين بما يقوم به الجيش اللبناني من "حماية لحدود لبنان ومنع تنظيم الدولة من ايجاد موطئ قدم لهم في لبنان".

وقال إن "جيش الولايات المتحدة فخور بأنه ساهم في هذه المعركة وسنواصل القيام بذلك"، من دون أن يوضح تحديدا ما إذا كان يعني بقوله استمرار المساعدة العسكرية الأميركية لبيروت والتي يؤكد العديد من الخبراء أن واشنطن تعتزم خفضها بقوة.

من جانبه قدم الحريري "الشكر للرئيس ترمب على دعمه لجيشنا وقواتنا الأمنية وعلى دعمه الحفاظ على السلام والاستقرار على طول حدودنا الجنوبية" مع إسرائيل.