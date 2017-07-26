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سياسة

الخارجية الأمريكية: لن نمانع في مساهمة موسكو بحل الأزمة الخليجية

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
26/7/2017

أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن لن تمانع في مساهمة موسكو بحل الأزمة الخليجية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت، في موجز صحفي عقدته بالعاصمة الأمريكية واشنطن: "إذا كانت روسيا قادرة على لعب دور يساعد على جلوس الأطراف إلى الطاولة (من أجل التفاوض)، فأعتقد أننا سنرحب بذلك".

غير أنها أعربت عن شكوك في قدرة الروس على تحقيق المصالحة بين الدول المقاطعة الأربع وقطر، بالقول: "قد نكون متشككين من كونها قادرة على تحقيق ذلك أم لا لكننا بكل تأكيد نرحب به".

واعتبرت أن حل الأزمة يكمن في جلوس جميع دول مجلس التعاون الخليجي سوية للتباحث بشكل مباشر.

وأضافت: "لا زلنا بانتظار حدوث هذا (جلوس دول المجلس للتباحث)، إن هذا الأمر قد يساعد على تعزيز الرؤى من أجل التوصل إلى حل، إلا أنه لم يحدث بعد، ولكننا نأمل أن يحصل عن قريب".

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة هذه المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

المصدر : الأناضول
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