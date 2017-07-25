وزير خارجية قطر يرفض اتهام بلاده بالوقوف وراء مقتل جنود إماراتيين

عبّر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أسفه للاتهامات التي تكال لبلاده من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات دون أي دليل.

ورفض الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتهام أبو ظبي للدوحة بالوقوف وراء مقتل جنود إماراتيين في اليمن، وأضاف أن الرواية الإماراتية في هذا الإطار جاءت متناقضة ومرتبكة منذ اليوم الأول لسقوط الجنود الإماراتيين هناك.

وقال وزير الخارجية القطري إن المواطن السعودي عبد العزيز المقرن الذي قتل أثناء تنفيذه عملية إرهابية في السعودية، لم يمنح الجنسية القطرية يوما ولم يدخل الأراضي القطرية.

وأوضح أن التنسيق الأمني القطري مع السعودية أنقذ الأخيرة من هجمات إرهابية عديدة، وأن موضوع المقرن لم يثر في القنوات الأمنية التي استمر عملها بين البلدين حتى اندلاع الأزمة الأخيرة.

كما رفض وزير الخارجية القطري اتهام الإمارات للدوحة بأن لديها حسابا في المصرف المركزي القطري بقيمة ثلاثمئة مليار دولار لتمويل الإرهاب، وقال إن ذلك جزء من سلسلة افتراءات ترافقت مع الحصار.

ومضى يقول إن قطر تستثمر احتياطاتها المالية لصالح الشعب القطري وفي التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، كما استثمرت الخيرات التي تنعم بها في المساعدات الدولية والتمكين الاقتصادي لدول نامية وإعادة الإعمار وخلق الوظائف.

ودعا الوزير دول الحصار إلى الترفع عن مثل هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن خلاف دول الحصار مع قطر يفتقر إلى عقليات ناضجة لإدارته.

وحول مستقبل مجلس التعاون الخليجي قال إن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر تستدعي إيجاد ميثاق يمنع مثل هذه الإجراءات في المستقبل.

وأضاف أن على دول الحصار أن تحترم مبدأين قبل أن تدخل دولة قطر في حوار معها، موضحا أن المبدأ الأول هو احترام سيادة الدول والقانون الدولي، أما الثاني فهو أن ينتج عن الحوار التزامات تبادلية تلزم جميع الأطراف المعنية بالأزمة.

جاءت تصريحات الوزير لبرنامج "لقاء اليوم" الذي بثته الجزيرة مساء الثلاثاء (2017/7/25) وقال فيها إن دول الحصار تغير مطالبها يوميا ولا تحترم جهود الوساطة، مبينا أنها تتحدث عن 13 مطلبا ثم تعلن أنها لاغية ثم تتحدث عن "مبادئ"، ثم تغيرها إلى "مطالب ومبادئ".