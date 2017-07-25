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سياسة|ليبيا

"هيومان ووتش" تطالب بالتحقيق مع قوات حفتر

25/7/2017

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين إن على المسؤولين الليبيين التحقيق مع قوات متورطة في فظائع وفصلها من الخدمة بعدما أظهر فيديو وحدة عسكرية تعدم 20 شخصا.

ويظهر الفيديو الذي نشر قبل أيام الرائدَ "محمود الورفلي" -القائد العسكري البارز في قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر- وهو يشرف على إعدام عشرين شخصا معصوبي الأعين في بنغازي دون ذكر هوياتهم الشخصية.

وكان الضحايا يرتدون ملابس كتلك التي يُلبسها تنظيم الدولة الإسلامية لضحاياه حينما يعدمهم.

والفيديو هو الأحدث الذي يظهر قوات حفتر وهي تمارس عمليات إعدام خارج سلطة القضاء. وامتنع متحدث باسم قوات حفتر في بنغازي عن التعليق على الفيديو.

ودعت الأمم المتحدة في السابق قوات حفتر إلى فصله بعد أن ظهر في فيديو في مارس آذار فيما يبدو وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال راكعين ووجوههم إلى حائط وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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