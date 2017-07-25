موغيريني: تركيا لا تزال مرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي

أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني أن تركيا لا تزال دولة مرشحة لعضوية الاتحاد.

وفي مؤتمر صحافي ساده التوتر مع وزيرين تركيين زائرين، أكدت موغيريني ضرورة اتخاذ "خطوات ملموسة" قبل حدوث أي تقدم بشأن مفاوضات تركيا لدخول الاتحاد.

وصرحت عقب الاجتماع مع وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو ووزير شؤون الاتحاد الأوربي عمر جيليك في بروكسل، "من الواضح أن تركيا لا تزال دولة مرشحة".

وأكدت أهمية المحادثات "الصريحة والبناءة" التي جرت مع الوزيرين لحل الخلافات، إلا أنها قالت إنه "سيكون من الصعب في الوقت الحالي فتح فصول جديدة" في محادثات الانضمام.

وقالت "لقد أثرنا القضايا المهمة جدا بالنسبة لنا.. للقيام بخطوات ملموسة في مجال حكم القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الإعلام".

وتوترت العلاقات بين تركيا وعدد من دول الاتحاد وبشكل خاص ألمانيا في الأشهر الأخيرة، في موازاة دعوات لوقف محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.

وبدأت تركيا المحادثات الرسمية للانضمام إلى الاتحاد في 2005 بعد سنوات من تردد عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد بينها فرنسا التي تخشى إدخال بلد إسلامي كبير إلى الاتحاد.

إلا أن التقدم في المفاوضات كان بطيئا وتوقفت بشكل شبه تام العام الماضي بعد اتهامات أوربية للحكومة التركية بالقبض على معارضين عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما تقول تركيا إنها تلقي القبض على المتورطين في المحاولة والمنتمين إلى جماعة "فتح الله غولن" الذي تتهمه بالتورط في المحاولة الانقلابية.

وصرح الوزير جيليك إن "العديد من الدول تقول إنها لا تحبذ فكرة فتح فصول جديدة، ولكن العلاقات الأساسية مع الاتحاد الأوربي محورها الانضمام".

وأضاف "إذا كانت هناك مشكلة في حكم القانون فالجواب هو فتح فصول لمناقشتها".