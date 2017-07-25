البث الحي
سياسة

محاكمة كندي متهم بالتحريض ضد المسلمين

كيفن ج. جونستون متهم بارتكاب جرم ضد المسلمين
كيفن ج. جونستون متهم بارتكاب جرم ضد المسلمين
25/7/2017

أفاد مصدر أمني بولاية "أونتاريو" الكندية، الثلاثاء، بأن السلطات القضائية تستعد لمحاكمة مواطن متهم بالتحريض ضد المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان صادر عن مركز أمن مدينة "بييل"، أن الشاب "كيفن ج. جونستون"، متهم بارتكاب جرم كراهية، بسبب نشره فيديو على "يوتيوب" يدعو لتشويه المسلمين والتحريض ضدهم.

وأوضح البيان، أن المتهم عرض في الفيديو مكافأة مالية لمن يدخل مسجد المدينة ويسجل درسا دينيا يظهر "خطاب كراهية" لدى المسلمين، على حد زعمه.

ولم يشر البيان إلى تاريخ انعقاد جلسة المحاكمة المرتقبة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة "جوش كولي"، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية "سي بي سي" إنه "بعد تحقيقات استمرت 5 أشهر تم توقيف المشتبه به، وستتم محاكمته أمام القضاء".

وأضاف كولي أن "استهداف المجتمع المسلم في المدينة، مسألة تهمنا جميعًا".

وفي مارس/آذار الماضي، نشر جونستون على حسابه بموقع "يوتيوب" فيديو عرض فيه مكافأة مالية تراوحت قيمتها بين ألف و2500 دولار لمن "يوثق بمقطع مصور خطاب كراهية لدى المسلمين" على حد تعبيره.

وبعد فترة على نشر المقطع، قام "يوتيوب" بإغلاق حساب جونستون على خلفية ارتكابه جرم الكراهية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)