محاكمة كندي متهم بالتحريض ضد المسلمين

أفاد مصدر أمني بولاية "أونتاريو" الكندية، الثلاثاء، بأن السلطات القضائية تستعد لمحاكمة مواطن متهم بالتحريض ضد المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان صادر عن مركز أمن مدينة "بييل"، أن الشاب "كيفن ج. جونستون"، متهم بارتكاب جرم كراهية، بسبب نشره فيديو على "يوتيوب" يدعو لتشويه المسلمين والتحريض ضدهم.

وأوضح البيان، أن المتهم عرض في الفيديو مكافأة مالية لمن يدخل مسجد المدينة ويسجل درسا دينيا يظهر "خطاب كراهية" لدى المسلمين، على حد زعمه.

ولم يشر البيان إلى تاريخ انعقاد جلسة المحاكمة المرتقبة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة "جوش كولي"، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية "سي بي سي" إنه "بعد تحقيقات استمرت 5 أشهر تم توقيف المشتبه به، وستتم محاكمته أمام القضاء".

وأضاف كولي أن "استهداف المجتمع المسلم في المدينة، مسألة تهمنا جميعًا".

وفي مارس/آذار الماضي، نشر جونستون على حسابه بموقع "يوتيوب" فيديو عرض فيه مكافأة مالية تراوحت قيمتها بين ألف و2500 دولار لمن "يوثق بمقطع مصور خطاب كراهية لدى المسلمين" على حد تعبيره.

وبعد فترة على نشر المقطع، قام "يوتيوب" بإغلاق حساب جونستون على خلفية ارتكابه جرم الكراهية.