شاهد: وحدة نسائية هندية تتصدي للعنف ضد المرأة

تفاجأ المارة في شوارع منطقة "جايبور" المحافظة بشمال غرب الهند بطواقم نسائية تجوب المنطقة في "استعراض قوى" في محاولة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء.

تجوب هذه الفرقة بدوريات في محطات الحافلات والكليات والحدائق العامة في مشهد جديد في شوارع مدينة جايبور الهندية لم يكن مألوفا من قبل.

الضابطات في هذه الوحدة هنّ جزء من وحدة تم تشكيلها لحماية الجمهور وخاصة نساء المدينة.

هذه الوحدة الشرطية النسائية ضمن وحدة شرطية أكبر يهيمن عليها الرجال في هذه المنطقة المحافظة من الهند في ظل ازدياد حوادث العنف ضد النساء وحوادث الاغتصاب وسط ما اعتبره البعض صمتا ضد هذه الممارسات.

وتقول مسؤولة الوحدة المتخصصة في حماية النساء إن الرسالة التي يراد توصيلها هي أنه لن يتم التسامح مع الجرائم ضد المرأة.

ولدى الهند سجل كبير بشأن الجرائم ضد المرأة حيث يتم الإبلاغ سنويا عن 40 ألف حالة اغتصاب ، ولكن يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، مع قلق الضحايا من كيفية التعامل مع شكاواهم.

وتؤكد المسؤولة أن الوحد النسائية في جايبور ذات أثر وقائي، فهي تعيد إيمان الجمهور في الشرطة وهو أمر لا بد منه للحفاظ على القانون والنظام.

وتسبب الاغتصاب الجماعي القاتل لطالبة في دلهي في عام 2012 في غضب وطني، ولكن ما يقرب من خمس سنوات من الهجمات ما زالت واسعة الانتشار، حيث سجلت العاصمة ما متوسطه ست عمليات اغتصاب يوميا.

ومن المقرر أن يتم نشر وحدات نسائية من هذا القبيل في عدة مدن أخرى بما في ذلك العاصمة حيث تسعى الدولة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.