شاهد: السيسي يدعو وسائل الإعلام لإصابة المصريين بـ "الفوبيا"

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإعلام المصري بخلق حالة فوبيا لدى المصريين من إسقاط الدولة المصرية.

وشدد السيسي خلال كلمة له الثلاثاء بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر) على أهمية دور الإعلام في تشكيل "فوبيا" لدى المواطن ضد إفشال الدولة المصرية لأن الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة هي مناخ خصب للنقد والهدم، على حد قوله.

و"الفوبيا" مرض نفسي يعرف بأنه خوف متواصل وغير معقول من مواقف أو نشاطات معينة عند حدوثها أو مجرد التفكير فيها وهذا الخوف الشديد والمتواصل يجعل الشخص المصاب عادة يعيش في ضيق وضجر.

وقال السيسي إن سياستنا هي تثبيت دعائم الدولة ومعالجة جميع الأسباب التي تؤدي إلى إسقاط الدولة المصرية، موضحًا أن كافة المحاور التي عملنا بها كانت ضد فكرة هدم الدولة ، مشيرًا إلى أن التاريخ سيسجل دور القوات المسلحة في حماية وتثبيت دعائمها.

وأضاف "هدفنا لمدة أربع سنوات هو استراتيجية تثبيت الدولة المصرية، وكانت محاورها التصدي لمحاولات إفشال الدولة وإضعافها من خلال الدخول في أركان الدولة تحت دعوى الإصلاح".