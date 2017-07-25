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سياسة

حلف شمال الأطلسي يعرض الوساطة لحل الأزمة بين تركيا وألمانيا

الأمين العام لحلف الناتو- ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو- ينس ستولتنبرغ
25/7/2017

عرض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي التوسط لترتيب زيارة لمشرعين ألمان إلى قوات في قاعدة جوية تركية في محاولة لمعالجة خلاف بين البلدين يعرقل عمليات قتال تنظيم الدولة.

يأتي عرض الوساطة الذي أعلنه الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الاثنين بينما سعت أنقرة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للخلاف مع برلين بالتخلي عن مطلب بأن تساعد ألمانيا في التحقيق بشأن مئات الشركات الألمانية التي تقول تركيا إنها قد تكون لها صلات بالإرهاب.

وتصاعد التوتر بين ألمانيا وتركيا، برفض تركيا السماح لأعضاء في البرلمان الألماني بزيادة جنود متمركزين في قاعدتين جويتين، ولأسباب تاريخية يتلقى الجنود الألمان الأوامر من البرلمان وتصر برلين على إتاحة زيارة المشرعين للجنود.

ودفع ذلك ألمانيا إلى نقل جنود مشاركين في الحملة على تنظيم الدولة من قاعدة إنجيرليك في تركيا إلى الأردن، وأثار خطر نقل المزيد من الجنود قلقا شديدا لدى حلف الأطلسي ودفعه الآن إلى التدخل.

وقال بيرس كازاليت المتحدث باسم حلف النيتو الإثنين إن الأمين العام عرض ترتيب زيارة لأعضاء البرلمان إلى مطار قونية في إطار الحلف، ومطار قونية يلعب دورا حيويا في عمليات الحلف لدعم تركيا والتحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة.

وألمانيا أكبر سوق للصادرات التركية ويقطنها أيضا ثلاثة ملايين تركي ويهدد التدهور السريع للعلاقات بالإضرار بالروابط الإنسانية والاقتصادية العميقة بين البلدين.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج إن تركيا طلبت من الإنتربول معلومات تتعلق بصادرات 40 شركة تركية تربطها علاقات مع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو تموز الماضي.

وتعهد بأن تظل تركيا ملاذا آمنا للمستثمرين الأجانب. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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