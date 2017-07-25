السفير القطري في موسكو: إذا لم تحل الأزمة سنلجأ للسبل القانونية

أوضح السفير القطري في موسكو فهد بن محمد العطية أن قطرستلجأ لكل السبل القانونية والمحافل الدولية، إذا تحل الأزمة الخليجية بصورة ودية.

وقال السفير القطري في موسكو فهد بن محمد العطية خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية في موسكو " إذا لم تحل الأزمة الخليجية بصورة ودية سنلجأ لكل السبل القانونية وللمحافل الدولية ونأمل أن تنجح الوساطة الكويتية في حل الأزمة".

وأعرب السفير محمد العطية عن أمله في أن تنجح الوساطة الكويتية في حل الأزمة، مشيرا إلى أن الكلفة الاجتماعية والإنسانية للحصار على قطر لا تزال قائمة.

وأكد السفير أن قطر تحت حصار يؤثر على المجتمع الخليجي والقطري بشكل كبير وأن تداعيات الأزمة قد تخرج خارج النطاق الخليجي، مشيرا إلى أن المنطقة العربية بها الكثير من الصراعات.

وقال السفير محمد العطية " نتمنى أن تكون الأزمة الخليجية سحابة صيف ولكنها تزداد حدة كل يوم لأن الأطراف المحاصرة لقطر يزدادا تعنتها ولأن دول الحصار تريد صياغة المنطقة تحت مظلة دكتاتوريات".

وأوضح أن الأنظمة الشمولية في المنطقة طيلة سبعة عقود هي من ولدت الإرهاب.

وأشار السفير إلى أن سيناريو حل الأزمة حاليا يتمثل في الوساطة الكويتية، موضحا أن الحل يكمن في الجلوس لطاولة المفاوضات، لكن تحت شرطين عدم المس بسيادة الدولة والإملاءات.

وحول الوجود العسكري التركي في قطر قال السفير إن ذلك قرار سيادي لأنقرة والدوحة.

وعن العلاقات القطرية الروسية، أوضح السفير القطري في روسيا أن هناك تنسيقا سياسيا بين قطر وروسيا وأن الدور الأهم لروسيا حاليا هو دعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وبخصوص زيادة إنتاج الغاز القطري أكد السفير القطري في روسيا أن ذلك يتماشى مع زيادة الطلب العالمي، وقال "نحن ملتزمون بتنفيذ اتفاقيات الغاز مع مختلف دول العالم".