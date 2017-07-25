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سياسة

استقالة وزير أسترالي اكتشف أنه يحمل جنسية أخرى

25/7/2017

قدم وزير الدولة الأسترالي، مات كانافان، الثلاثاء، استقالته من منصبه، على خلفية اكتشاف أنه يحمل جنسية إيطالية، لم يكن يدر بها.

وقال كانافان، وزير الدولة لشؤون الموارد الطبيعية وأستراليا الشمالية، في تصريح صحفي، إنه لم يولد في إيطاليا، ولم يزرها إطلاقا في حياته.

وأضاف أنه علم بحصوله على الجنسية الإيطالية الأسبوع الماضي، بعد أن أخبرته والدته بذلك، وفق هيئة الإذاعة الاسترالية "إي بي سي".

وأشار كانافان (36 عاما)، إلى أن والدته حصلت على الجنسية الإيطالية من خلال والديها الإيطاليين، وتقدمت بطلب لدى القنصلية الإيطالية في مدينة بريزبن(شرق)، عام 2006، للحصول على الجنسية نيابة عنه، ودون أن تخبره.

ولفت إلى أنه لم يُوقع أي وثيقة لنيل الجنسية الإيطالية، ولم يكن يدري أنه أصبح مزدوج الجنسية عند ترشحه لدخول البرلمان.

وأكد كانافان، أنه لن يستقيل من  عضوية مجلس الشيوخ بسبب جنسيته الإيطالية، التي حصل عليها دون موافقته الشخصية.

تجدر الإشارة إلى الدستور الأسترالي يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لمجلس الشيوخ.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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