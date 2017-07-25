أردوغان: الإرهاب الحقيقي هو "القرصنة" على القبلة الأولى للمسلمين

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الإرهاب الحقيقي هو سلب وسرقة المسجد الأقصى وجعله يبكي، وأن القرصنة الحقيقية هي اختطاف القبلة الأولى للمسلمين وانتهاك حرمتها.

وقال خلال كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، إن الاحتلال تجرأ على الأقصى بسبب التخاذل من جانب المسلمين، وتابع "علينا حماية المسجد الأقصى كما نحمي الحرمين المكي والنبوي".

وأضاف أردوغان أن ما يحدث في الأقصى والقدس تحول إلى كابوس، وأن إسرائيل تحاول فرض إرادتها على الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن ممارسات إسرائيل ستعود عليها بالضرر.

وتابع "نريد احترام المقدسات الإسلامية في القدس، ويجب عدم منع المسلمين من دخول الأقصى، لافتًا إلى أن البعض يحاول تلويث المسجد الأقصى.

وأشار الرئيس التركي إلى أن العاهل الأردن يؤكد تفاؤله بحل الأزمة في القدس.

وقال أردوغان إن جولته في منطقة الخليج كانت بناءة وناجحة، ووعد بمواصلة الجهود بشكل مكثف من أجل أمن المنطقة واستقرارها.