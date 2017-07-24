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سياسة

مراهقة ألمانية: نادمة على انضمامي لتنظيم الدولة وأريد العودة إلى بيتي

24/7/2017

ذكرت وسائل إعلام الأحد أن مراهقة ألمانية انضمت لتنظيم الدولة الإسلامية محتجزة الآن في العراق وتقول إنها نادمة على الانضمام للتنظيم وتريد فقط العودة إلى أسرتها في بلدها.

وذكرت مجلة دير شبيغل السبت أن أربع سيدات ألمانيات انضممن لتنظيم الدولة في الأعوام الماضية بينهن فتاة في السادسة عشرة من عمرها من بلدة بولسنيتس الصغيرة قرب مدينة دريسدن بشرق ألمانيا محتجزات في سجن عراقي ويتلقين مساعدة قنصلية.

وأكد لورينز هازيه من الادعاء العام في مدينة دريسدن أن المراهقة وتدعى ليندا في. "جرى تحديد مكانها ومعرفة هويتها في العراق" لكنه رفض الحديث عن وضعها بصورة محددة.

وقال محررون من محطتي (إن.دي.آر) و(في.دي.آر) وصحيفة زودويتشه تسايتونغ الألمانية إنهم أجروا مقابلة مع الفتاة في مستوصف بمجمع عسكري في بغداد وقالت لهم إنها تريد المغادرة.

ونقلت وسائل الإعلام عنها قولها "كل ما أريده هو الابتعاد عن هنا … أريد أن أبتعد عن الحرب وعن تلك الأسلحة الكثيرة وعن الضوضاء… أريد فقط العودة إلى منزلي .. إلى أسرتي".

وأضافوا أن المراهقة قالت لهم إنها نادمة على انضمامها لتنظيم الدولة وتريد تسليمها لألمانيا وإنها ستتعاون مع السلطات.

وقالوا إن الفتاة أصيبت بطلق ناري في فخدها الأيسر ولديها إصابة أخرى في ركبتها اليمنى قالت إنها أصيبت بها خلال هجوم بطائرة هليكوبتر. وقالت "أنا في حالة جيدة".

وقال مدعون ألمان يوم الثلاثاء إنهم يتحرون تقارير عن التحقيق مع فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بتهمة دعم تنظيم الدولة ضمن خمس نساء اعتقلن في مدينة الموصل العراقية.

وتحقق السلطات الألمانية في اختفاء فتاة مراهقة من بولسنيتس الصيف الماضي للاشتباه بتواصلها مع تنظيم الدولة للتحضير لهجوم إرهابي محتمل.

وكان هازيه قد ذكر أن الفتاة سافرت إلى تركيا قبل عام بهدف الوصول على ما يبدو إلى العراق أو سوريا وتابعها مسؤولو الأمن لكنهم فقدوا أثرها لاحقا.

المصدر : رويترز
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