البث الحي
سياسة

صهر ترمب ينفي التواطؤ مع روسيا

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر
مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر
24/7/2017

قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأحد أبرز مستشاريه إنه "لم يتواطأ" مع روسيا خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2016.

وتحدث كوشنر، زوج إيفانكا ابنة ترمب، بالتفصيل عن أربعة اجتماعات عقدها العام الماضي مع مسؤولين روس.

وأصدر كوشنر، الذي عقد اجتماعا مغلقا مع أعضاء بلجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، بيانا مكتوبا قبل الجلسة تضمن أكبر قدر من التفاصيل حتى اليوم عن اتصالاته مع المسؤولين الروس خلال الحملة وقبل تنصيب ترمب.

وصور كوشنر، وهو رجل أعمال مثل ترامب، نفسه على أنه رجل كان حديث عهد بالسياسة عندما أصبح مستشارا كبيرا لحملة ترمب وأنه كان منفعلا للغاية عند إرسال الرسائل الإلكترونية أو إجراء المكالمات الهاتفية لدرجة أنه لا يتذكر بدقة تفاصيل بعض الاجتماعات.

وقال كوشنر "لم أتواطأ ولا أعرف أي شخص آخر في الحملة تواطأ مع أي حكومة أجنبية".

وأضاف "لم أقم باتصالات غير لائقة. لم أعول على أموال روسية لتمويل أنشطتي الاقتصادية في القطاع الخاص".

وتحقق لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، من بين عدة لجان في الكونجرس، في المزاعم المتعلقة بعلاقة روسيا بحملة ترمب الانتخابية فضلا عن تحقيق جنائي اتحادي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر.

وقال كوشنر في البيت الأبيض عقب الاجتماع إن جميع أفعاله كانت سليمة وجرت في إطار "حملة فريدة للغاية".

وأضاف أن ترامب تفوق على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2016 لأنه أدار "حملة أكثر ذكاء" وأن التلميح إلى شيء غير ذلك "استخفاف بمن صوتوا له".

ولازمت ترمب مزاعم بأن مساعدين من حملته عملوا مع روسيا التي اتهمتها المخابرات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات. وتنفي روسيا ذلك وقال ترمب إن حملته لم تتواطأ مع موسكو.

ومن المقرر أن يتحدث كوشنر أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب الثلاثاء 25 يوليو/ تموز.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)