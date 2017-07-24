روسيا والأمم المتحدة تدعمان الحوار لحل الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تدعم حل الأزمة الخليجية من خلال الحوار.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية إن لافروف أكد في مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة حل الأزمة من خلال المفاوضات المبني على أساس الاحترام المتبادل لمصالح واهتمامات الأطراف المعنية.

وأوضح لافروف في المكالمة أن التوصل إلى اتفاق مبكر سيعزز جهود دول المنطقة في مكافحة الإرهاب الدولي.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا كذلك تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وقطر في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والعلاقات الثقافية.

من جهة أخرى، أفاد بيان صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن دعوة أمير قطر، بالإضافة إلى ما صدر عن دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر من مبادئ ستة، تُظهر استعداد هذه الأطراف لحل خلافاتها.

وقال البيان إن الأمين العام للأمم المتحدة يحث أطراف الأزمة على بدء حوار بناء من أجل التوصل إلى حلول توافقية، وإنه يثني على جهود الوساطة الكويتية، معربا عن أمله في استمرارها من أجل إيجاد حل للأزمة.