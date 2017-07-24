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سياسة|الأردن

إسرائيل: حارس السفارة لديه حصانة من المحاكمة في حادث إطلاق بالأردن

24/7/2017

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم إن حارس أمن إسرائيليا بسفارة إسرائيل بالعاصمة الأردنية عمان قتل بالرصاص أردني هاجمه بمفك براغي في مجمع السفارة بعمان كما توفي أردني ثان.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحادث إلى شقاق في العلاقات بين إسرائيل والأردن لأن الأردن يريد استجواب الحارس الإسرائيلي الذي أصيب بجروح طفيفة ولكن إسرائيل قال إنه يحظى بحصانة دبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.

وقال بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية تحدث إلى حارس الأمن وإلى السفيرة عينات شلاين وشدد على أن الحارس لديه حصانة من الاستجواب والمحاكمة.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية أمس إن الجهات الأمنية الأردنية فتحت تحقيقا في حادث إطلاق النار وأدى إلى مقتل أردنيين.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام إن إطلاق النار وقع داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها، وإن قوة أمنية فرضت طوقا أمنيا لمباشرة التحقيق في الحدث والوقوف على ملابساته.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني أردني أن الإسرائيلي الذي أصيب في الحادث "بحالة سيئة".

ويتزامن الحادث مع ما يشهده العالمان العربي والإسلامي والأراضي الفلسطينية من احتجاجات ومسيرات شعبية تنديدا بممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس والمسجد الأقصى.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994، وتعترف إسرائيل بموجبها بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس التي كانت تخضع إداريا للأردن قبل احتلالها عام 1967.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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