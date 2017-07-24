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أردوغان: زيارتي للخليج خطوة مهمة لإعادة الثقة بين أطراف الأزمة

24/7/2017

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن زيارته لعدد من الدول الخليجية بمثابة خطوة مهمة في إعادة بناء الثقة بين أطراف الأزمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان بمطار "أسن بوغا" بالعاصمة التركية أنقرة، عقب عودته من جولته الخليجية التي شملت 3 دول هي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

وقال أردوغان "وجدنا فرصة لبحث الأزمة الخليجية، وتقييم المسائل الإقليمية الأخرى، وأجرينا مشاورات بشأن ما يمكننا فعله لحل الأزمة".

وأضاف: "من السهل أن تهدم، لكن من الصعب جداً إعادة إعمار ما تم هدمه، وزيارتنا إلى عدد من الدول الخليجية تعتبر خطوة هامة في إعادة بناء الثقة بين الأطراف".

 وتابع قائلًا: "الموقف الإيجابي الذي اتخذته قطر في الآونة الأخيرة جدير بالتقدير، وعبرنا عن تطلعاتنا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءاتنا بالمملكة".

 وأردف أن طموح بلاده "أن يبقى العالم الإسلامي موحدا"، مؤكدًا وجوب عدم إتاحة الفرص لنشوب خلافات من هذا النوع بين بلدانه.

وحول القاعدة العسكرية التركية في قطر أشار أردوغان إلى أن مباحثاته في السعودية والكويت لم تتطرق إليها، وأضاف: "ناقشنا مسألة القاعدة العسكرية في قطر وهذا أمر طبيعي".

وفي 5 من يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

ويقوم أمير الكويت أيضًا، بجهود وساطة لرأب الصدع الخليجي حظيت بدعم دولي واسع.

المصدر : الأناضول
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