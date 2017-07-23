لندن تعرب عن ترحيبها بجهود قطر في مكافحة الإرهاب

أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عن ترحيبه بجهود قطر في محاربة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب.

وفي تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، تطرق جونسون للكلمة التي ألقاها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأشار إلى التزام قطر بالوساطة الكويتية عبر الحوار من أجل حل الخلافات الموجودة مع عدد من الدول العربية.

وأوضح أنّ بلاده "ستساعد في حل الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية، عن طريق الوساطة الكويتية". ورحّب بتعهدات أمير قطر في محاربة الإرهاب ومكافحة تمويله.

كما أعرب الوزير البريطاني عن رغبته في أن "تتخذ كلٌ من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر خطوات تفضي إلى رفع الحظر الذي تفرضه على قطر".

ومساء أول أمس الجمعة، أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطاب له، جاهزية قطر لحوارٍ مع الدول الأربع يحترم سيادة بلاده، ولا يكون في صورة إملاءات. رافضًا أسلوب التشهير والافتراء على قطر. مؤكدا مكافحة بلاده بلا هوادة للإرهاب.

وفي 5 من يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب" وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".