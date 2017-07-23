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سياسة|الأردن

شاهد: مقتل أردني في إطلاق نار بالسفارة الإسرائيلية في عمان

23/7/2017

قالت الشرطة الأردنية في بيان إن أردنيا قُتل وأصيب شخصان بينهما إسرائيلي في إطلاق نار الأحد في مبنى داخل مجمع السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.

وأضاف البيان أن رجلين أردنيين يعملان لصالح شركة أثاث دخلا السفارة قبل إطلاق النار.

وقال البيان إن الأردني القتيل لقي حتفه بطلق ناري فيما تم نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصدر أمني قوله إن " المشاجرة أسفرت عن مقتل الشاب الأردني نتيجة إصابته برصاصتين في منطقة الكتف وإصابة الإسرائيلي بعد تعرضه للطعن في الصدر."

وبيّن المصدر أن" الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة بالكامل".

وذكرت تقارير إخبارية أنه جرى نقل القتيل الأردني والمصاب الإسرائيلي وحالته حرجة إلى المركز العربي الطبي في عمّان.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق.

ويشهد الأردن موجة من الغضب العام ضد إسرائيل. وكان المسؤولون الأردنيون طالبوا إسرائيل بإزالة أجهزة الكشف عن المعادن من أمام المسجد الأقصى في القدس بعد أن أثار تركيبها اشتباكات هي الأكثر دموية مع الفلسطينيين خلال سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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