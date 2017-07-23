شاهد: مقتل أردني في إطلاق نار بالسفارة الإسرائيلية في عمان

قالت الشرطة الأردنية في بيان إن أردنيا قُتل وأصيب شخصان بينهما إسرائيلي في إطلاق نار الأحد في مبنى داخل مجمع السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.

وأضاف البيان أن رجلين أردنيين يعملان لصالح شركة أثاث دخلا السفارة قبل إطلاق النار.

وقال البيان إن الأردني القتيل لقي حتفه بطلق ناري فيما تم نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصدر أمني قوله إن " المشاجرة أسفرت عن مقتل الشاب الأردني نتيجة إصابته برصاصتين في منطقة الكتف وإصابة الإسرائيلي بعد تعرضه للطعن في الصدر."

وبيّن المصدر أن" الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة بالكامل".

وذكرت تقارير إخبارية أنه جرى نقل القتيل الأردني والمصاب الإسرائيلي وحالته حرجة إلى المركز العربي الطبي في عمّان.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق.

ويشهد الأردن موجة من الغضب العام ضد إسرائيل. وكان المسؤولون الأردنيون طالبوا إسرائيل بإزالة أجهزة الكشف عن المعادن من أمام المسجد الأقصى في القدس بعد أن أثار تركيبها اشتباكات هي الأكثر دموية مع الفلسطينيين خلال سنوات.