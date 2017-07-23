شاهد: العثور على ثماني جثث داخل شاحنة بولاية تكساس

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على ثماني جثث لأشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين تسللوا إلى الولايات المتحدة.

وعثرت السلطات على الجثث داخل شاحنة كبيرة كانت متوقفة خلف أحد متاجر وول مارت في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس (الأحد).

وقالت السلطات إن القتلى ضحية عملية تهريب بشر "وحشية".

وقال تشارلز هود رئيس فريق الإطفاء في سان أنطونيو إن 30 شخصا آخرين، بينهم كثيرون أصيبوا بضربة شمس وإعياء شديد، كانوا مع الجثث الثماني داخل الشاحنة التي لم تكن مكيفة الهواء ولا يوجد بها مصدر للمياه.

وقال ريتشارد ديربين المدعي الأمريكي لمنطقة غرب تكساس إن سائق الشاحنة اعتقل وستوجه له اتهامات فيما سيعكف المدعون على التوصل لباقي الجناة.

وعثرت السلطات على الجثث بعد أن قاد رجل المسؤولين للشاحنة بعد أن طلب المياه من أحد موظفي وول مارت.

وأضاف ديربين في بيان "الجميع كانوا ضحايا لمهربي بشر وحشيين لا يبالون بسلامة حمولتهم المستضعفة… هؤلاء الأشخاص كانوا لا حول لهم في أيدي من نقلوهم" مضيفا أن درجات الحرارة تكون قاسية بولاية تكساس في هذا الوقت من العام.

وتبعد سان أنطونيو نحو 240 كيلومترا عن الحدود مع المكسيك.

وتوقع خبراء طقس أن درجات الحرارة في المنطقة ستقترب مجددا من الأربعين درجة مئوية (الأحد) مثلما كانت أمس السبت بنسب رطوبة عالية تزيد من إحساس الحرارة المرتفعة.

وقال بوب أورافيك وهو خبير في الهيئة القومية للأرصاد الجوية "إذا كنت داخل شاحنة مكدسة فهذا أمر يهدد الحياة".

وكثفت السلطات من مداهماتها لمقرات مشتبه بها للهجرة غير الشرعية في أنحاء الولايات المتحدة في الأشهر الماضية بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترمب بملاحقة من يدخلون البلاد دون تصريح أو يتخطون فترات تأشيرات الدخول.

ووصف وليام مكمانوس قائد شرطة سان أنطونيو الواقعة بأنها "مأساة مروعة" وقال إن مشتبها بهم آخرين فروا مع وصول رجال الشرطة.

وقال رئيس فريق الإطفاء إن 20 شخصا نقلوا جوا إلى سبعة مستشفيات وإن حالاتهم تراوحت بين "الحرجة والحرجة للغاية".

وأضاف أن ثمانية آخرين نقلوا إلى مستشفيات أخرى وكانت حالاتهم أقل خطورة.

وقال دونالد فينلي المتحدث باسم المستشفى الجامعي في سان أنطونيو إن ستة بالغين دخلوا في وقت مبكر من صباح (الأحد) وهم مصابون بأعراض متعلقة بالتعرض لدرجات حرارة مرتفعة وجميعهم في حالة حرجة.

وأوضح مكمانوس أن أعمار الأشخاص تراوحت بين قصر وشبان في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وتابع أن وزارة الأمن الداخلي انضمت للتحقيق في الواقعة وأن المكان الذي انطلقت منه الشاحنة لم يتضح بعد.