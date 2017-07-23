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سياسة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 ناشطًا من حماس بينهم نائبان

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة الغربية (أرشيف)
الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة الغربية (أرشيف)
23/7/2017

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، 32 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وكان غالبية المعتقلين من الأسرى المحرّرين، وبينهم نائبان بالمجلس التشريعي، وفتاتان قاصران من مدينة القدس.

وطالت حملة الاعتقالات، فجر الأحد، 25 ناشطًا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال بيان لجهاز الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، ونشره الإعلام الإسرائيلي، إن الاعتقالات شملت عددًا من قادة الحركة.

وأضاف البيان أن الاعتقالات تهدف إلى عرقلة محاولات إعادة بناء تنظيم حماس في الضفة الغربية، كما تأتي الحملة كجزء من الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية وحالة التوتر القائمة.

وأفاد شهود عيان أن من بين المعتقلين، النائبيْن في المجلس التشريعي الفلسطيني، عمر عبد الرزاق وشاكر عمارة، وسبق لعبد الرازق، أن شغل منصب وزير المالية في الحكومة العاشرة، التي شكلتها حركة حماس.

وباعتقال النائبيْن، يرتفع عدد النواب المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى 12 نائبا، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

من جانبها، قالت حركة حماس، في بيان أصدرته، إن حملة الاعتقالات "المسعورة التي يشنها الاحتلال ضد كوادر الحركة في الضفة الغربية، هي محاولة يائسة من الاحتلال لإخماد ثورة شعبنا لحماية المسجد الأقصى".

وأضاف البيان "ستواصل الحركة ومعها كل مكونات شعبنا، إسنادها لانتفاضة القدس، وللمرابطين والمرابطات حول المسجد الأقصى، ولن تفلح هذه الاعتقالات في كسر إرادة المنتفضين نصرة للأقصى".

كما أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من قيادات وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عن المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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