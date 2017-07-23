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سياسة|مصر

الأمن المصري يقتل 8 أشخاص .. ومركز حقوقي: كانوا مختفين قسريا

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية
23/7/2017

قالت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، إنها قتلت 8 مسلحين في محافظة الفيوم (غرب) "في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة القبض عليهم"، فيما شكك مركز حقوقي غير حكومي في تلك الرواية.

وأوضح بيان للوزارة أن "المواجهة تمت في معسكر تدريب لهؤلاء العناصر في نطاق الظهير الصحراوي، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم".

وقال البيان إن "القتلى هم أعضاء بحركة حسم"، التي تعتبرها السلطات "الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين"، وهو ما تنفيه الجماعة مؤكدة أنها ترفض العنف.

وأشار البيان إلى أنه "تم في توقيت متزامن تحديد وكرين آخرين لعناصر الحركة بمحافظتي الجيزة (غرب العاصمة) والشرقية (دلتا النيل/ شمال) وتم القبض على 5 من عناصرها أثناء تواجدهم فيهما".

وشكك مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي) في تلك الرواية، واتهم وزارة الداخلية بـ "قتل الشباب الثمانية خارج نطاق القانون".

وقال المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" إنه "وثق القبض التعسفي على بعضهم قبل إعلان الداخلية مقتلهم في تبادل لإطلاق النار".

وحمّل "مسؤولية قتل الشباب لوزارة الداخلية وضباطها".

وشدَّد على أن "جرائم القتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري والتعذيب تعد من الجرائم ضد الإنسانية".

وطالب المركز، النيابة العامة المصرية بـ "فتح تحقيق في تلك الواقعة والوقائع المماثلة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة".

والثلاثاء الماضي قالت الداخلية إنها قتلت اثنين من أبرز الكوادر بحركة "حسم" في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، شرقي العاصمة القاهرة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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