أردوغان: الأقصى شرف 1.7 مليار مسلم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ المسجد الأقصى يعدّ شرف 1.7 مليار مسلم، وليس الفلسطينيين فقط.

وأضاف أردوغان أنه لا يمكن للعالم الإسلامي أن ينتظر البقاء مكتوف الأيدي حيال القيود المفروضة على الأقصى.

جاءت تصريحات أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، اليوم الأحد، قبيل مغادرته إلى السعودية التي يبدأ منها جولة خليجية تستمر يومين وتشمل أيضًا الكويت وقطر.

وأوضح أردوغان أنّ "تركيا أبدت استياءها وتنديدها القوي والعلني للقيود الإسرائيلية المفروضة على الأقصى"، مشيرًا إلى استمرار بلاده العمل من أجل تأسيس السلام في المنطقة، ودعم حقوق وقضية "إخواننا الفلسطينيين ونضالهم العادل من أجل الحرية".

وأضاف أردوغان في هذا السياق قائلًا: "بصفتي الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي أدعو إسرائيل مرة أخرى إلى التصرف وفقًا للقانون والقيم الإنسانية والأصول المرعية". مؤكّدًا على ضرورة ابتعادها (إسرائيل) عمّا من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة.

وأكّد أردوغان أنّ بلاده تبذل جهودًا مكثفة من أجل إنهاء التوتر القائم في القدس، كي يعود الهدوء من جديد إلى المسجد الأقصى.