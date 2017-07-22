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سياسة

مجلس الأمن يجتمع "الاثنين" لبحث المواجهات في الأقصى

تصاعد المواجهات في الأقصى بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي
تصاعد المواجهات في الأقصى بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي
22/7/2017

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع (الاثنين) لبحث الوضع في القدس في ظل التوتر الذي تشهده المدينة على خلفية فرض الاحتلال بوابات إلكترونية لدخول الأقصى.

وقال كارل سكو مندوب السويد لدى مجلس الأمن عبر حسابه على "تويتر" إن السويد وفرنسا ومصر طلبت عقد الاجتماع "ليناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل دفعت بمزيد من القوات إلى الضفة الغربية المحتلة (السبت) وداهمت منزل فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا بسكين يوم الجمعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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