قوات يمنية تدربها الإمارات قتلت صيادين غربي البلاد

قال مصدر محلي إن ثمانية صيادين يمنيين قتلوا وأصيب اثنان مساء الجمعة بنيران قوات يمنية قرب جزيرة "حنيش" في البحر الأحمر غربي اليمن.

وأضاف المصدر أن قوات يمنية دربتها الإمارات وتتمركز في جزيرة حنيش الصغرى أطلقت قذائف مدفعية على قارب صيد على متنه عشرة صيادين، فقتلت ثمانية منهم.

وينتمي معظم الضحايا إلى مديرية الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وتتمركز في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى قوات يمنية تدربها منذ عام الإمارات العضو في التحالف العربي.

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الإمارات توسيع نفوذها في الساحل الغربي لليمن، فقد أقامت قاعدة عسكرية في جزيرة ميون أو بريم في مدخل مضيق باب المندب.

كما حول الإماراتيون ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية لهم ووضعوا فيها نحو أربعمئة من قواتهم، ومنع اليمنيون من الاقتراب منه وأصبح الميناء حكرا عليهم تصل إليه سفنهم الحربية وإمداداتهم العسكرية، ونتيجة لهذا الوضع تمنع القوات الإماراتية صيد الأسماك الذي هو مصدر رزق معظم السكان على طول الشريط الساحلي من باب المندب وحتى ميناء المخا.

وشكل الإماراتيون قوات محلية تضم مئات من أبناء الساحل الغربي من الموالين لهم بشكل كامل ولكنهم غير مدرجين أو معتمدين لدى القوات الحكومية اليمنية، وهم يشكلون إلى جانب آخرين من أبناء الجنوب الحزام الأمني الذي تشرف عليه الإمارات.