البث الحي
سياسة

قوات يمنية تدربها الإمارات قتلت صيادين غربي البلاد

22/7/2017

قال مصدر محلي إن ثمانية صيادين يمنيين قتلوا وأصيب اثنان مساء الجمعة بنيران قوات يمنية قرب جزيرة "حنيش" في البحر الأحمر غربي اليمن.

وأضاف المصدر أن قوات يمنية دربتها الإمارات وتتمركز في جزيرة حنيش الصغرى أطلقت قذائف مدفعية على قارب صيد على متنه عشرة صيادين، فقتلت ثمانية منهم.

وينتمي معظم الضحايا إلى مديرية الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وتتمركز في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى قوات يمنية تدربها منذ عام الإمارات العضو في التحالف العربي.

تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الإمارات توسيع نفوذها في الساحل الغربي لليمن، فقد أقامت قاعدة عسكرية في جزيرة ميون أو بريم في مدخل مضيق باب المندب.

كما حول الإماراتيون ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية لهم ووضعوا فيها نحو أربعمئة من قواتهم، ومنع اليمنيون من الاقتراب منه وأصبح الميناء حكرا عليهم تصل إليه سفنهم الحربية وإمداداتهم العسكرية، ونتيجة لهذا الوضع تمنع القوات الإماراتية صيد الأسماك الذي هو مصدر رزق معظم السكان على طول الشريط الساحلي من باب المندب وحتى ميناء المخا.

وشكل الإماراتيون قوات محلية تضم مئات من أبناء الساحل الغربي من الموالين لهم بشكل كامل ولكنهم غير مدرجين أو معتمدين لدى القوات الحكومية اليمنية، وهم يشكلون إلى جانب آخرين من أبناء الجنوب الحزام الأمني الذي تشرف عليه الإمارات.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

وفد إسرائيلي يزور منظومة الصناعات الدفاعية في السودان

الفريق أول عبد الفتاح البرهان (يمين) ورئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو (يسار) (الجزيرة)
الأكثر قراءة

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)