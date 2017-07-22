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سياسة|مصر

عودة حسين سالم إلى القاهرة

رجل الأعمال المصري حسين سالم
رجل الأعمال المصري حسين سالم
22/7/2017

وصل إلى القاهرة مساء الجمعة، رجل الأعمال المصري الشهير حسين سالم، الذي كان هاربا خارج مصر، منذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011، بحسب مصدر أمني.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن "سالم"، وصل إلى مطار القاهرة قادما من إسبانيا، التي كان يقيم فيها، وذلك بعد تصالحه مع الحكومة في قضايا عدة ورفع اسمه من قوائم المطلوبين.

وفى أغسطس/آب 2016، تصالح حسين سالم، الهارب خارج البلاد، مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 75% من قيمة ثروته للحكومة وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، حسب مسؤول قضائى آنذاك.

وأوضح المسؤول القضائي في مؤتمر صحفي، أن قيمة الأصول والمبالغ النقدية التي تنازل عنها سالم، إجمالا تصل إلى 5 مليارات و341 مليون جنيه (نحو 295 مليون دولار أمريكي)".
ويعتبر سالم أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان صديقاً مقرباً له، وعقب ثورة يناير/كانون ثان 2011، أُحيل للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل "بأقل من السعر العادل"، وغسيل أموال، قبل أن يتم تسوية موقفه القضائي والتصالح معه.

المصدر : الأناضول
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