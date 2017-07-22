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سياسة

شاهد: مقتل ثلاثة مستوطنين طعنا في الضفة الغربية

21/7/2017

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلام إن ثلاثة مستوطنين قتلوا طعنا وأصيب رابع في هجوم بسكين في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن الضحايا رجلان وسيدة إضافة إلى إصابة سيدة أخرى.

وأضاف بيان لجيش الاحتلال أنه تم إطلاق الرصاص على المهاجم. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما من قرية قرب رام الله.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية على موقعها الإلكتروني إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على فلسطيني طعن 4 مستوطنين في مستوطنة قرب قرية النبي صالح غرب رام الله.

وكان ثلاثة شهداء فلسطينيين سقطوا في مواجهات مع قوات الاحتلال بعد أن منعت آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة وأغلقت كل الطرق المؤدية إليه وأعلنت البلدة القديمة منطقة عسكرية مغلقة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص أو بالاختناق.

وعززت قوات الاحتلال انتشارها عند حاجز قلنديا الذي يفصل القدس عن رام الله وكذلك عند الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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