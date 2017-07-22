شاهد: الحكم بإعدام 28 شخصا في قضية اغتيال النائب العام المصري

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، السبت، بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، البالغ إجمالي عدد المتهمين فيها 67 شخصا.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى بشأن محمد محمد كمال لوفاته.

وتشمل وقائع الاتهام في القضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، وحوكم 16 شخصا من المتهمين غيابيا.

وقٌتل بركات في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالقاهرة في يونيو/ حزيران ..2015، وكان أكبر شخصية مصرية قتلت في سلسلة من الهجمات التي ضربت البلاد بعد قيام الجيش في عام 2013 بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وهذه الأحكام بالإعدام قابلة للطعن عليها، ويمكن أيضا الطعن في أحكام أخرى من قبل الدفاع والادعاء.

وفى الشهر الماضي، سلمت المحكمة حكما ابتدائيا بالإعدام بحق 30 متهما في القضية.

وأذاعت وزارة الداخلية العام الماضي لقطات فيديو لمتهمين اعترفوا بالسفر إلى غزة وتلقي تدريبات قتالية بمساعدة حماس لكن بعضهم أنكر الاعترافات أمام المحكمة وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب.

ويقول مراقبون إن المحاكم المصرية تصدر أحكاما قاسية في قضايا العنف المتهم فيها إسلاميون، لكن الحكومة تقول إن القضاء مستقل وإنها لا تسعى للتدخل في عمله.