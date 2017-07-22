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سياسة

روسيا: اتفاق حول "منطقة آمنة" في الغوطة الشرقية بسوريا

غارات جوية سابقة على الغوطة
غارات جوية سابقة على الغوطة
22/7/2017

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت التوصل إلى اتفاق مع مقاتلين معارضين في سورية على تفاصيل إنشاء منطقة آمنة في الغوطة الشرقية.

وشهدت المنطقة الواقعة في ضواحي العاصمة دمشق معارك دامية بين القوات الحكومية السورية ومسلحين معارضين، وكانت مسرحا لهجوم بأسلحة كيماوية أسفر عن مقتل المئات في أغسطس/آب 2013 .

وتم توقيع اتفاقية تخفيف أعمال التصعيد بوساطة مصرية، بعدما عقد ممثلون لجماعات المعارضة السورية وللجيش السوري محادثات في القاهرة.

وأعلنت القوات الحكومية السورية أيضا وقف الأنشطة العدائية "في عدة مناطق من الغوطة الشرقية" اعتبارا من السبت.

وقال الجيش السوري في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "يبدأ اتفاق وقف الأعمال العدائية اعتبارا من ظهر اليوم السبت (0900 بتوقيت غرينتش)".

وحذر الجيش من أن أي خرق للاتفاق "سيتم الرد عليه بالشكل المناسب".

وأوضح الجيش الروسي أن "المستندات تعين حدود منطقة تخفيف أعمال التصعيد ومواقع وسلطات القوات التي تراقب تخفيف أعمال التصعيد، وكذلك الطرق المحددة لتوصيل المساعدات الإنسانية ولتنقل المدنيين بحرية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "تاس" الروسية.

وأضاف الجيش الروسي أنه من المقرر أن تصل أولى قوافل المساعدات في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى قوافل لإجلاء الجرحى.

وحدد الاتفاق أربع مناطق أولية للتطبيق هي إدلب في الشمال وحمص في الشرق  والغوطة الشرقية وشمالي سوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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