ترمب يتهم نيويورك تايمز بإفشال محاولة لقتل البغدادي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت صحيفة نيويورك تايمز بأنها أفشلت محاولة قامت بها الولايات المتحدة لقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.

وكتب ترمب على تويتر أن "نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولة الولايات المتحدة لقتل الإرهابي المطلوب البغدادي" معتبرا ذلك مثالا "على أجندتهم سيئة النية على صعيد الأمن القومي".

ويبدو أن ترمب يشير إلى تصريحات للجنرال الأمريكي طوني توماس خلال مؤتمر صحفي في إسبن بكولورادو، أكد فيها أن القوات الخاصة الأمريكية كانت "قريبة جدا" من زعيم تنظيم الدولة عام 2015 لكنها فقدت أثره بعد تسريبات صحفية.

وأضاف توماس "كان تقدما جيدا جدا. لكن المؤسف أن الأمر كشف في صحيفة وطنية كبرى بعد نحو أسبوع ولم يعد هذا التقدم ذا فائدة".

وتابع "من الضروري إعلام الجمهور الأمريكي بما نقوم به. من الأساسي أيضا الإقرار بما يعوق في شكل كبير قدرتنا على القيام بعملنا".

ونشرت نيويورك تايمز في يونيو/حزيران 2015 مقالا أوردت فيه أن القوات الأمريكية وضعت يدها على كمية كبيرة من المعلومات تشرح تفصيلا كيفية تخفي زعيم التنظيم.

وأشار المقال خصوصا إلى استخدام قادة التنظيم نساءهم لتبادل الرسائل بينهم.

وطلبت نيويورك تايمز السبت من البيت الأبيض "توضيح التغريدة".

وقالت الصحيفة لموقع بوليتيكو "إذا كان الرئيس يشير إلى هذا المقال في عام 2015 فإن البنتاغون لم يبد أي احتجاج لدى الصحيفة قبل نشر هذا المقال في 2015 ولم تصدر أي شكوى علنية من مسؤول أمريكي حتى الآن".

وليست المرة الأولى التي يهاجم ترمب الصحيفة ومثلها شبكة "سي إن إن" وصحيفة واشنطن بوست. والمفارقة أنه خص نيويورك تايمز هذا الأسبوع بمقابلة حصرية طويلة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الجمعة أن البغدادي لا يزال "حيا" رغم تقارير عدة أشارت إلى مقتله.