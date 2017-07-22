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سياسة|إندونيسيا

الرئيس الإندونيسي يأمر بإطلاق النار على مهربي المخدرات

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
22/7/2017

أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمرا لضباط إنفاذ القانون بإطلاق النار على مهربي المخدرات في مسعى للتصدي لأزمة المواد المخدرة التي تواجه بلاده.

وقال ويدودو في خطاب ألقاه في مؤتمر نظمه أحد الأحزاب السياسية في إندونيسيا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "كونوا صارمين خاصة مع تجار المخدرات الأجانب الذين يدخلون البلاد ويقاومون الاعتقال. أطلقوا النار عليهم لأننا بالفعل نواجه وضعا طارئا فيما يتعلق بالمخدرات".

وأثارت تصريحاته مقارنات بتعليقات للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي شرع في حملة وحشية لمكافحة المخدرات قبل نحو عام شهدت مقتل كثير من تجار المخدرات المزعومين.

وأثارت الحملة الدموية في الفلبين انتقاد المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.

ولدى إندونيسيا قوانين صارمة لمكافحة المخدرات. وسبق أن تعرض ويدودو للنقد بسبب أمره بتنفيذ أحكام الإعدام ضد المدانين بتهريب المخدرات. ويطالب نشطاء حقوقيون وبعض الحكومات إندونيسيا بإلغاء عقوبة الإعدام.

وجاء أمر ويدودو بإطلاق النار بعد أسبوع من مقتل تايواني برصاص الشرطة في بلدة قرب العاصمة جاكرتا.

وقالت الشرطة إن الرجل، الذي كان ضمن مجموعة تحاول تهريب طن من كريستال الميثامفيتامين إلى البلاد، قُتل لمقاومته الاعتقال.

وبعد الحادث نقلت وسائل إعلام عن تيتو كارنافيان قائد الشرطة الوطنية في إندونيسيا قوله إنه أمر الضباط بعدم التردد في إطلاق النار على تجار المخدرات الذين يقاومون الاعتقال.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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