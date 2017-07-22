الجيش المصري يقتل 30 مسلحا بشمال سيناء

أعلن الجيش المصري الجمعة قتل تكفيريا شديدي الخطورة" وإلقاء القبض على 5 آخرين.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري، على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي الجمعة ، إن "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية تمكنت من فرض حصار محكم على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح ولليوم الرابع على التوالي، حيث قامت القوات بأعمال المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية ".

وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان له، أن أعمال المداهمة أسفرت عن "مقتل 30 تكفيريا شديدي الخطورة والقبض على 5 آخرين مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة لتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية واستكمالاً للمرحلة الرابعة من عملية حق الشهيد لاقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء".

وأضاف أن القوات نجحت في تدمير 12 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر المسلحة لاستهداف القوات، وتدمير 4 عربات مفخخة قبل استهدافها التمركزات الأمنية ، واكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة قامت العناصر التكفيرية بزراعتها على محاور التحرك للقوات، وتدمير) مخازن تحتوى على مواد متفجرة شديدة الخطورة، و19 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية فضلاً عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر متعددة الأنواع.

وتنشط جماعات مسلحة منها تنظيم ولاية سيناء في شمال سيناء تستهدف نقاط أمنية للجيش والشرطة