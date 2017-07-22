إيران تطالب ترمب بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في أمريكا

طالبت إيران (السبت) الولايات المتحدة بإطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين لديها بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طهران بإطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "على أمريكا إطلاق سراح السجناء الإيرانيين لديها ".

وحث ترمب إيران (الجمعة) على إعادة روبرت ليفينسون الضابط الأمريكي السابق بأجهزة إنفاذ القانون والذي اختفى قبل أكثر من عشر سنوات في إيران. كما طالب طهران بإطلاق سراح رجل الأعمال سياماك نامازي ووالده باقر المسجونين بتهم تجسس.

وحذر ترمب من أن إيران ستواجه "عواقب جديدة ووخيمة" ما لم تطلق سراح المواطنين الأمريكيين الثلاثة.

ويوم الثلاثاء فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية وقالت إن "الأنشطة الخبيثة" لطهران في الشرق الأوسط تقوض أي "إسهامات إيجابية" للاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015.

واختفى ليفينسون، وهو عميل سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، في إيران عام 2007.

وأعلنت الإدارة الأمريكية عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى عودته سالما.

وقال قاسمي السبت إن ليفينسون غادر إيران قبل أعوام وإن إيران ليس لديها أي معلومات عن مكانه.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن قاسمي قوله "بيانات البيت الأبيض كالمعتاد مثال على التدخل في الشؤون الداخلية لإيران والمطالب غير مقبولة ومرفوضة".