إيران تحتجز زورقا سعوديا

أعلن مسؤول إيراني احتجاز زورق سعودي في مياه الخليج واعتقال خمسة أشخاص كانوا على متنه.

وقال المسؤول بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، إن قوات المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني أوقفت أمس (الجمعة) زورق صيد سعوديا قرب جزيرة فارسي في مياه المحافظة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الحرس الثوري اعتقل خمسة أشخاص يحملون الجنسية الهندية كانوا على متن الزورق.

وصرح يار أحمدي بأن زورق الصيد هذا هو الثاني للسعودية الذي يدخل مياه إيران الإقليمية خلال الشهر الحالي.

يشار إلى أن العلاقات بين السعودية وإيران مقطوعة منذ مطلع العام الماضي عقب قيام متظاهرين إيرانيين باقتحام السفارة والقنصلية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد عقب إعدام رجل الدين الشيعي النمر باقر النمر ضمن 47 شخصا آخرين أدينوا "بالإرهاب".