أردوغان: تركيا ستسعى بأقصى طاقتها لحل الأزمة الخليجية

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تبذل بلاده أقصى ما في وسعها لحل الأزمة الخليجية، وذلك قبيل جولة خليجية يبدأها غدا الأحد وتشمل زيارة السعودية والكويت وقطر.

وقال أردوغان، في كلمة له بالعاصمة التركية أنقرة أمس الجمعة "تركيا ستبذل أقصى ما في وسعها لحل المشاكل بين الأشقاء في منطقة الخليج".

وتابع "لقد تألمنا كثيرا لظهور الأزمة بين أشقائنا الخليجيين، وسنستمر في مساعينا الصادقة في أن لا تتحول هذه المشاكل بين الأشقاء لقضايا دائمة تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه".

وأكد أردوغان أن أنقرة تنظر إلى كل شعوب الخليج على أنها شقيقة لها، مشددا على أنها ستستمر في مساعيها الصادقة لحل هذه الأزمة.

ووجه الرئيس التركي دعوته للمستثمرين في دول الخليج للاستثمار في بلاده، وقال إن تركيا تريد الرفاه والسلام والأمن لكافة شعوب المنطقة.

يشار إلى أن تركيا انتقدت قائمة المطالب التي قدمتها دول الحصار الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لدولة قطر، وخاصة مطالبة الدوحة بإغلاق القاعدة العسكرية التركية.

وكان البرلمان التركي قد صادق الشهر الماضي على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع قطر، وقبل أيام أعلنت الدوحة وصول الدفعة السادسة من القوات التركية بموجب الاتفاقية.

وكانت الدول الخليجية الثلاث إضافة لمصر قد أعلنت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي قطع العلاقات مع قطر، وفرضت حصارا بريا وبحريا عليها.