وزير العدل الأمريكي يرفض بشدة انتقادات ترمب

رفض وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز الخميس الانتقاد الحاد الذي وجهه له الرئيس دونالد ترمب بسبب تنحيه من التحقيق عن روسيا وقال إنه يحب وظيفته ويعتزم الاستمرار في عمله.

وقال سيشنز في مؤتمر صحفي عن حملة في مجال الجرائم الالكترونية "نحن نحب هذه الوظيفة ونحب هذه الوزارة وأخطط للاستمرار في هذا طالما ظلت الأمور مناسبة".

وهاجم الرئيس الأمريكي ترمب وزير العدل بشدة في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء وقال إنه لم يكن ليعينه لو علم إنه سيتنحى عن التحقيق، كما وجه ترامب انتقادات لنائب وزير العدل رود روزنستاين وللقائم بأعمال مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو مكابي في ذات المقابلة.

وتنحى سيشنز في مارس/ آذار من مباشرة التحقيق في شبهة تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي واحتمال وجود صلات بين روسيا وحملة ترمب.

واتخذ سيشنز هذه الخطوة بعدما تبين أنه لم يكشف، أثناء جلسة في الكونجرس لإقرار تعيينه، عن اجتماعات عقدها العام الماضي مع سفير روسيا.

ونقلت التايمز عن ترمب قوله "لم يكن على سيشنز أن يتنحى أبدا عن التحقيق وإن كان عازما على التنحي كان عليه أن يخبرني قبل أن يقبل المنصب لأختار شخصا آخر".

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في وقت لاحق الخميس إنه على الرغم من شعور ترمب بالإحباط من قرار تنحي سيشنز لكن ما زال "يثق فيه بشكل واضح وإلا ما كان عينه وزيرا للعدل".

وكان سيشنز أول داعم لترمب في مجلس الشيوخ وساعد في تشكيل فريقه السياسي خلال الحملة وفي الفترة الانتقالية التي تلت نجاحه في انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

ووصف مساعد لسيشنز تصريحات ترمب بأنها "لم تأت بجديد" بالنظر إلى تقارير إعلامية الشهر الماضي عن استياء الرئيس من قرار وزير العدل التنحي عن التحقيق الخاص بالتدخل الروسي.

وفي المقابلة مع التايمز انتقد الرئيس أيضا المستشار الخاص الذي عين ليتولى التحقيق الخاص بالتدخل الروسي روبرت مولر وقال إنه سيجتاز "خطا أحمر" إذا بدأ التحقيق في مصادر التمويل الشخصية لترامب

وقال ترامب "أعتقد أن هذا سيشكل انتهاكا.انتبه.. الأمر يتعلق بروسيا".

وأقرت لجنة القضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي اختيار ترمب لكريستوفر راي ليحل محل جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الذي أقاله، ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الاختيار قبل عطلته الشهر المقبل.