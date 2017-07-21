مظاهرات في مدن عربية وإسلامية دعما للأقصى

شهدت عدة مدن عربية وإسلامية تظاهرات تضامن ودعم للفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والحرم القدسي الشريف.

ونظم آلاف الأردنيين مسيرة احتجاج وسط العاصمة عمان احتجاجا على إجراءات الاحتلال في الحرم القدسي الشريف.

ودعا المشاركون في الاحتجاج العرب والمسلمين إلى توحيد مواقفهم دعما للحرم القدسي الشريف.

وفي العاصمة السودانية الخرطوم، خرج المئات عقب صلاة الجمعة استنكارا للإجراءات الأخيرة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، واعتبر عدد من أئمة المساجد في خطب الجمعة أن الخطوات الإسرائيلية مؤامرة لإضعاف المسلمين.

وشهدت مناطق لبنانية عدة وأغلبية المخيمات الفلسطينية في لبنان سلسلة اعتصامات ووقفات تضامنية مع المرابطين في المسجد الأقصى، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأطلقوا هتافات منددة بالإجراءات الإسرائيلية، وركز خطباء المساجد على الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

وفي الكويت، أكد خطباء الجمعة أن الدماء ترخص من أجل المسجد الأقصى، مشيرين إلى مكانته ومنزلته الدينية في القلوب.

وخرج آلاف الموريتانيين في مسيرة حاشدة للتضامن مع الأقصى، وانطلقت المسيرة من المسجد الجامع بنواكشوط باتجاه ممثلية الأمم المتحدة في العاصمة، بمشاركة الأئمة والعلماء و قادة الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية.

وشهدت محافظات مصرية مظاهرات محدودة احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وفي اليمن، شارك العشرات في وقفة تضامنية بمدينة تعز نددوا خلالها بالاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وجرائم الكيان الصهيوني بحق المقدسات الإسلامية.

كما شهدت عدة مدن تركية مظاهرات ضخمة نصرة للأقصى واستنكارا للإجراءات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرا.

ووقّعَ أكثر من خمسين عالما يمثلون مختلف التيارات والجمعيات الإسلامية التركية على بيان لدعم ونصرة المسجد الأقصى واستنكار الحالة التي آلت إليها القضية الفلسطينية، واستهجن البيان سكوت دول عربية وإسلامية عن صد إسرائيل، وحصارها لدولة قطر.

وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور، احتشد الآلاف في مظاهرة جابت الشوارع الرئيسية في العاصمة مرددين شعارات لنصرة الأقصى ومنددة بالممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية كما استنكر المتظاهرون ما يحاك من مؤامرات لتهويدها، وانتهت المظاهرات أمام السفارة الأمريكية حيث طالب المحتجون المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.

كما شهدت مدن في إندونيسيا فعاليات تضامنية مع المسجد الأقصى، وندد المشاركون في الفعاليات التي نظمت بالعاصمة جاكرتا ومدن باندونغ وسيمارانغ وسولو ومكاسر بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.