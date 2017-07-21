عباس يعلن تجميد كافة الاتصالات مع "الاحتلال"

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه جمد كافة الاتصالات الرسمية مع إسرائيل إلى أن تزيل أجهزة الكشف عن المعادن من عند المسجد الأقصى المبارك.

وقال الرئيس عباس في خطاب تلفزيوني مقتضب بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله "أعلن تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال وعلى كافة المستويات لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن البوابات الالكترونية "إجراءات سياسية مغلفة بغلاف أمني وهمي، تهدف إلى فرض السيطرة على المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانياً ومكانياً".

كما أعلن عباس عن "تخصيص مبلغ 25 مليون دولار أمريكي جديد لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس من مواطنين ومؤسسات وتجار".

ووجه الرئيس الفلسطيني نداءً، باسم الأقصى والقدس، إلى جميع القوى والفصائل من أجل الارتقاء فوق الخلافات ووقف المناكفات الإعلامية وتوحيد البوصلة نحو القدس والأقصى وتغليب الشأن الوطني والعمل على وحدة الشعب.