البث الحي
سياسة

عباس يعلن تجميد كافة الاتصالات مع "الاحتلال"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن
21/7/2017

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه جمد كافة الاتصالات الرسمية مع إسرائيل إلى أن تزيل أجهزة الكشف عن المعادن من عند المسجد الأقصى المبارك.

وقال الرئيس عباس في خطاب تلفزيوني مقتضب بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله "أعلن تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال وعلى كافة المستويات لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن البوابات الالكترونية "إجراءات سياسية مغلفة بغلاف أمني وهمي، تهدف إلى فرض السيطرة على المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانياً ومكانياً".

كما أعلن عباس عن "تخصيص مبلغ 25 مليون دولار أمريكي جديد لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس من مواطنين ومؤسسات وتجار".

ووجه الرئيس الفلسطيني نداءً، باسم الأقصى والقدس، إلى جميع القوى والفصائل من أجل الارتقاء فوق الخلافات ووقف المناكفات الإعلامية وتوحيد البوصلة نحو القدس والأقصى وتغليب الشأن الوطني والعمل على وحدة الشعب.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الفلسطينية
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)