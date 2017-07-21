شاهد: لحظة اعتداء جنود الاحتلال على مسن في القدس المحتلة

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على مسن فلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأظهر المقطع تعامل الجنود مع المسن بعنف شديد، وتكبيله بواسطة 4 من الجنود الذين أوقعوه على الأرض وقاموا بعد ذلك باقتياده بعد القبض عليه.

وتستمر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال من جهة أخرى في مدينة القدس، بعد أن منعت قوات الاحتلال من هم دون الخمسين عاما من أداء الصلاة في المسجد الأقصى. وهي مواجهات أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة العشرات بعضهم في حالة خطرة.