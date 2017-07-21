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سياسة

شاهد: اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة القدس

21/7/2017

اشتبك الشبان الفلسطينيون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدد من المحاور في مدينة القدس الشرقية بعد أداء صلاة الجمعة في شوارع المدينة.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في منطقة باب المجلس، في داخل البلدة القديمة بين الشبان الفلسطينيين وشرطة الاحتلال. كما شهد شارع الزهراء في القدس الشرقية مواجهات مشابهة.

وقال شهود العيان إن الشبان رشقوا قوات الشرطة بالحجارة، فيما أطلقت الشرطة قنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاههم.

وفي حي رأس العامود أطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه الفلسطينيين.

 وقال أحد شهود العيان "لاحق عشرات عناصر الشرطة الإسرائيلية الشبان الذي ردوا برشق هذه القوات بالحجارة وترديد هتاف (الله أكبر)".

وأضاف:" انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في مدخل حي رأس العامود، وأغلقته مدخله بجدار بشري ".

وفي شارع صلاح الدين، هاجمت الشرطة الإسرائيلية بقنابل الصوت وخراطيم المياه، المئات من الفلسطينيين بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وسار الشبان في الشارع وهم يرددون:" على القدس رايحين شهداء بالملايين"، و"لن تهزم أمة قائدها محمد" قبل أن يهاجمهم عناصر الشرطة.

وأفيد عن وقوع عدد من الاصابات خلال المواجهات في المحاور المتعددة في مدينة القدس، دون أن يتضح أعداد المصابين وحالتهم الصحية.

المصدر : الأناضول
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