شاهد: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في القدس

استشهد شاب فلسطيني، الجمعة برصاص مستوطن، في حي رأس العامود في مدينة القدس بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي أن فلسطينيا استشهد إثر إصابته بالرصاص الحي في منطقة الرأس، في حي رأس العامود في القدس.

وقال شهود عيان، إن مستوطنا فتح النار على مجموعة من الفلسطينيين المتظاهرين كانوا يتظاهرون رفضا للبوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل على مداخل المسجد الاقصى، مما أدى لاستشهاد شاب، وأظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لاستشهاد الشاب "محمد محمود شرف" برصاص المستوطن خلال المواجهات.

وتشهد عدة أحياء بمدينة القدس ومدن وبلدات بالضفة الغربية الجمعة مظاهرات ومواجهات رفضا للممارسات الإسرائيلية حيال المسجد الأقصى الذي لم تقم صلاة الجمعة فيه للأسبوع الثاني على التوالي.

من ناحية أخرى أصيب 39 فلسطينيا بجراح وحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 39 مصابا نقل عدد منهم للعلاج في المستشفيات.

وأوضحت الجمعية أن 29 أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات الدائرة على مدخل مدينة بيت لحم الشمالي (جنوب) و10 مصابين على حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين القدس ورام الله.

وأشار البيان إلى أن من بين المصابين على حاجز قلنديا شاب أصيب بقنبلة غاز في الرأس بشكل مباشر وتسعة آخرين إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم نقلهم للعلاج في مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم، مسيرات نصرة للمسجد الأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية التي نصبتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قرر فجر الجمعة الإبقاء على البوابات الإسرائيلية على مداخل المسجد.

ويطالب الفلسطينيون بإزالة هذه البوابات التي تم وضعها الأحد الماضي.